सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआइ कोटे के खिलाफ प्रदर्शन

एआइडीएसओ की जिला अध्यक्ष अपूर्वा सी.एम. ने कहा, कर्नाटक के 24 सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगभग 4,000 एमबीबीएस सीटें हैं। नए कोटे के साथ, लगभग 600 सीटें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेची जाएंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही 12,447 से ज्यादा शिक्षक पद रिक्त हैं। जरूरत के हिसाब से रिक्तियों को भरने और और ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के बजाय, सरकार मौजूदा सरकारी सीटों की नीलामी कर रही है। यह न केवल सार्वजनिक शिक्षा पर हमला है, बल्कि एक वर्गीय नीति है जो गरीब, मध्यम वर्ग, मेहनती और मेधावी छात्रों के खिलाफ है।