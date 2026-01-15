पीएसएलवी की विफलता से अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बड़ा झटका



अंतरिक्ष सुधारों के बाद भारतीय स्टार्टअप्स को अपने उपग्रह लांच करने का मौका मिला है, लेकिन अभी ये कंपनियां निजी फंडिंग के सहारे चल रही हैं। हालांकि, उपग्रहों की बीमा कराने की सुविधा है, जिससे मिशन विफल रहने पर पूरे उपग्रह की कीमत मिल जाती है, लेकिन फंड की कमी के कारण इन भारतीय कंपनियों ने बीमा नहीं कराया था। बीमा की राशि पूरे उपग्रह की कीमत की लगभग 50 फीसदी होती है। इतनी बड़ी बीमा राशि वहन की क्षमता नहीं होने के कारण भारतीय स्टार्टअप्स इसरो और उसके प्रक्षेपणयान पीएसएलवी पर भरोसा करते हैं। इस बार उन्हें इस मिशन में बड़ा झटका लगा है, जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसरो भी भारत से लांच होने वाले उपग्रहों और रॉकेट का बीमा नहीं करवाता है, लेकिन विदेशी धरती से लांच होने वाले उपग्रहों के लिए बीमा होती है।