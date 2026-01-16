गगनयान मिशन पर भी पड़ेगा पीएसएलवी विफलता का असर!

सूत्रों का कहना है कि गगनयान-1 मिशन लांच करने के बाद उसकी ट्रैकिंग के लिए हवाई द्वीप स्थित एक जमीनी केंद्र सपोर्ट के लिए अनुरोध भेजा गया था। इसमें 9 फरवरी से लेकर 30 दिनों की अवधि के लिए सपोर्ट का अनुरोध किया गया था। दरअसल, कोई भी मिशन लांच करने के बाद भारत समेत विश्व के कई देशों में स्थित जमीनी स्टेशनों से उसकी ट्रैकिंग की जाती है। गगनयान-1 मिशन के लिए भी सामान्य प्रक्रियाओं के अनुरूप तैयारियां चल रहीं थीं और जमीनी केंद्रों को अलर्ट किया गया था। इस बीच पीएसएलवी सी-62 मिशन की विफलता के बाद हवाई द्वीप को भेजा गया अनुरोध कथित तौर पर वापस ले लिया गया है। इसका अर्थ है कि मिशन में अब विलंब होगा। पहले गगनयान-1 मिशन वर्ष 2025 के अंत तक ही लांच किया जाना था, जिसे आगे बढ़ाकर मार्च 2026 तक लांच करने का लक्ष्य रखा गया।