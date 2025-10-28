उरवा मार्केट के खाली स्टॉल्स का फिर से उपयोग करें : गुंडूराव

मछुआरिनों ने मंत्री को बताया कि वर्तमान स्टॉल्स में व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा, विक्रेताओं ने व्यापार के लिए जगह की कमी को लेकर अपनी शिकायतें रखी हैं। बाजार का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टॉल्स में संशोधन की आवश्यकता है। विक्रेता और मछुआरिनें बाजार में स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते संशोधन कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं। उन्होंने उपायुक्त को आवश्यक कदम तय करने के निर्देश दिए हैं और 10 दिनों में प्रगति की समीक्षा करेंगे।