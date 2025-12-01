ग्रामीण मरीजों तक विशेषज्ञों की पहुंच अब और आसान

टेलीमेडिसिन Telemedicine आज के समय का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और सरकार पूरे राज्य में इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। आवश्यक सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं, बस उनके प्रभावी उपयोग की आवश्यकता है।भारतीय विज्ञान संस्थान (भाविसं) में आयोजित टेलीमेडिसिन सोसायटी ऑफ इंडिया के 21वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पहले ही 42 तालुक अस्पतालों में टेली-आइसीयू सुविधा शुरू कर चुका है और अगले वर्ष यह सेवा राज्य के सभी तालुक अस्पतालों में उपलब्ध होगी।