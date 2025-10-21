कर्नाटक को 422 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें मिलीं, कुल सीटें 2,116 हुईं

मंत्री ने कहा कि अधिकांश सीटें क्लीनिक विभाग को दी गई हैं। कुल 312 सीटें क्लीनिक, 60 सीटें पैराक्लिनिकल और 50 सीटें प्रीक्लिनिकल विभागों को आवंटित की गई हैं। क्लीनिक विभाग के अंतर्गत 64 सीटें एमडी बाल रोग (पीडियाट्रिक्स), 63 एनेस्थीसिया, 52 प्रसूति एवं स्त्री रोग (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी) और 58 सामान्य शल्य चिकित्सा (जनरल सर्जरी) के लिए दी गई हैं।उन्होंने बताया कि ‘डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटीज’ ने सरकार को सीटें देने से मना कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। केवल केंद्र सरकार ही कानून में ऐसे प्रावधान कर सकती है, जिससे राज्य सरकारों को ऐसे संस्थानों में उनका हिस्सा मिल सके।