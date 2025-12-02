छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से दिया एचआइवी से बचाव का संदेश

डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी ने सोमवार को विश्व एड्स दिवस World Aids Day के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों और आम जनता को एचआइवी संक्रमण, रोकथाम और समय पर जांच व उपचार के महत्व के बारे में जागरूक किया।