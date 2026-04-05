विद्यार्थी केवल उपलब्धियों तक सीमित न रहें, समाज सेवा के लिए भी तैयार हों : राज्यपाल

डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी Dr. Manmohan Singh Bengaluru City University के पांचवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शनिवार को कहा कि वर्तमान समय तेज बदलाव, तकनीक, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में निरंतर नए अवसर उभर रहे हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना चाहिए।उन्होंने कहा कि बेंगलूरु देश की तकनीकी राजधानी और नवाचार की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह शहर केवल आइटी का केंद्र ही नहीं, बल्कि उद्यमिता, अनुसंधान और रचनात्मक सोच का प्रमुख केंद्र भी है।