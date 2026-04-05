6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

विद्यार्थी केवल उपलब्धियों तक सीमित न रहें, समाज सेवा के लिए भी तैयार हों : राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि भारत विकसित भारत India 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। यदि युवा ज्ञान, कौशल, मूल्यों और राष्ट्रीय भावना से सुसज्जित होंगे, तो भारत निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर अग्रणी स्थान हासिल करेगा।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Apr 05, 2026

दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री व पदक प्रदान करते राज्यपाल थावरचंद गहलोत।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत Thawar Chand Gehlot ने कहा कि विद्यार्थियों को निरंतर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ज्ञान और कौशल को अद्यतन रखने की प्रक्रिया है। बदलते समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का विकास अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी Dr. Manmohan Singh Bengaluru City University के पांचवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शनिवार को कहा कि वर्तमान समय तेज बदलाव, तकनीक, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में निरंतर नए अवसर उभर रहे हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना चाहिए।उन्होंने कहा कि बेंगलूरु देश की तकनीकी राजधानी और नवाचार की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह शहर केवल आइटी का केंद्र ही नहीं, बल्कि उद्यमिता, अनुसंधान और रचनात्मक सोच का प्रमुख केंद्र भी है।

युवाओं की भूमिका निर्णायक

राज्यपाल ने कहा कि भारत विकसित भारत India 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। यदि युवा ज्ञान, कौशल, मूल्यों और राष्ट्रीय भावना से सुसज्जित होंगे, तो भारत निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर अग्रणी स्थान हासिल करेगा।

उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित न रखें, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें।

नैतिकता और मानवीय मूल्य के बिना शिक्षा अधूरी

महात्मा गांधी Mahatma Gandhi का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी है। यदि शिक्षा में नैतिकता और मानवीय मूल्य शामिल नहीं हैं, तो वह अधूरी है।इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने बी.के. वेंकटेश प्रसाद, अर्जुन जन्या, टी.के. नारायणस्वामी, डॉ. के. गोविंदराज, डॉ. मोहन अल्वा और बाबा मोहम्मद फारूक को मानद उपाधियों से सम्मानित किया।

37 हजार से ज्यादा को मिली डिग्री

दीक्षांत समारोह में कुल 37,393 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें 21,912 (58.63 फीसदी) छात्राएं और 15,458 (47.31 फीसदी) छात्र शामिल हैं। समारोह में 23 पीएचडी शोधार्थियों को डिग्री दी गई। साथ ही 71 छात्रों को रैंक प्रमाणपत्र, 73 स्वर्ण पदक और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 49 मेधावी छात्रों को कुल 64 स्वर्ण पदक और नकद पुरस्कार दिए गए।

समारोह में कुलपति प्रो. बी. रमेश सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Apr 2026 03:56 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / विद्यार्थी केवल उपलब्धियों तक सीमित न रहें, समाज सेवा के लिए भी तैयार हों : राज्यपाल

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

श्रीराम ने मानवता को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया

धर्म-कर्म

माहेश्वरी महिला संगठन के पदाधिकारियों ने ली शपथ

धर्म-कर्म

ध्यान व सकारात्मक सोच से होगा मस्तिष्क का विकास

धर्म-कर्म

LPG और पेट्रोल-डीजल की छुट्टी! न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक

Scientists conducting research on Nuclear fusion
राष्ट्रीय

एआइ से लैस हुआ केसी जनरल अस्पताल

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.