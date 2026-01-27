शरावती परियोजना से विस्थापित किसानों की भूमि का सर्वे पूरा : बंगारप्पा

मंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण पूर्व उपायुक्त गुरुदत्त हेगड़े के नेतृत्व में पूरा किया गया है।
स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि शरावती जलविद्युत परियोजना से विस्थापित लोगों द्वारा खेती की जा रही भूमि का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और जल्द ही कर्नाटक सरकार इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी।
शिवमोग्गा के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परियोजना से विस्थापित लोगों की समस्या के समाधान में विशेष रुचि दिखाई है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि यह सर्वेक्षण पूर्व उपायुक्त गुरुदत्त हेगड़े के नेतृत्व में पूरा किया गया है। रिपोर्ट को कर्नाटक के महाधिवक्ता से परामर्श कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आए लोगों के दावों पर भी सरकार विचार कर रही है।"
मंत्री ने बताया कि उनका विभाग जल्द ही राज्य में 900 कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) शुरू करेगा, जिनमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिवमोग्गा जिले को 19 स्कूल मिलेंगे।
इससे पहले मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मार्च पास्ट में स्कूली बच्चे, पुलिस, वन विभाग, नगर पालिका कर्मी, एनसीसी और होमगार्ड के प्लाटून शामिल हुए, जिसका नेतृत्व प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी मेघा अग्रवाल ने किया।मचेनाहल्ली स्थित पुलिस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के जीवन और योगदान पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। रामकृष्ण स्कूल के छात्रों ने विभिन्न राज्यों के नृत्य रूपों का संगम प्रस्तुत किया। ज्ञानदीप स्कूल के विद्यार्थियों ने त्रिवर्ण वैभव नृत्य के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को दर्शाया।
