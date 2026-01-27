शरावती परियोजना से विस्थापित किसानों की भूमि का सर्वे पूरा : बंगारप्पा

शिवमोग्गा के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परियोजना से विस्थापित लोगों की समस्या के समाधान में विशेष रुचि दिखाई है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि यह सर्वेक्षण पूर्व उपायुक्त गुरुदत्त हेगड़े के नेतृत्व में पूरा किया गया है। रिपोर्ट को कर्नाटक के महाधिवक्ता से परामर्श कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आए लोगों के दावों पर भी सरकार विचार कर रही है।"