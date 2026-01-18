कुद्रेमुख क्षेत्र में ट्रेकिंग पर अस्थाई प्रतिबंध

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 14 जनवरी से अगले आदेश तक इन संरक्षित क्षेत्रों में सभी चिन्हित ट्रेकिंग मार्गों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वन विभाग ने पर्यटकों, ट्रेकर्स और आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और विभाग को सहयोग दें। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और गश्त भी बढ़ा दी गई है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर वन एवं वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।