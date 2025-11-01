हाथी के हमले में दो की मौत, ग्रामीणों का धरना

उन्होंने मृतकों के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पिछले एक वर्ष में हाथी के हमलों में मारे गए पांच परिवारों को अब तक कोई नौकरी नहीं दी गई है।वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के भीतर करीब 1,350 परिवार रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 600 परिवारों ने पुनर्वास के लिए आवेदन किया है। विभाग ने इनमें से कुछ को ही अब तक स्थानांतरित किया है।