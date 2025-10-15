देश के पहले सिनेमैटोग्राफी पॉलिटेक्निक कॉलेज को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं

हाल के वर्षों में छात्र नामांकन में आई कमी को देखते हुए मंत्री ने कॉलेज का दौरा कर वहां की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कमियों की सूची तैयार करने और आधुनिक उपकरणों की तत्काल खरीद के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने संस्थान को और अधिक करियर उन्मुख बनाने के लिए अभिनय, पोशाक डिजाइन, ध्वनि रिकॉर्डिंग, छायांकन, मेकअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गेमिंग जैसे अतिरिक्त कौशल आधारित कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा।