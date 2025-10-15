Patrika LogoSwitch to English

देश के पहले सिनेमैटोग्राफी पॉलिटेक्निक कॉलेज को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं

हाल के वर्षों में छात्र नामांकन में आई कमी को देखते हुए मंत्री ने कॉलेज का दौरा कर वहां की सुविधाओं की समीक्षा की।

less than 1 minute read

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Oct 15, 2025

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम. सी. सुधाकर ने हेसरघट्टा स्थित देश के पहले सिनेमैटोग्राफी और साउंड रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए फिल्म उद्योग के अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की घोषणा की।

हाल के वर्षों में छात्र नामांकन में आई कमी को देखते हुए मंत्री ने कॉलेज का दौरा कर वहां की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कमियों की सूची तैयार करने और आधुनिक उपकरणों की तत्काल खरीद के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने संस्थान को और अधिक करियर उन्मुख बनाने के लिए अभिनय, पोशाक डिजाइन, ध्वनि रिकॉर्डिंग, छायांकन, मेकअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गेमिंग जैसे अतिरिक्त कौशल आधारित कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

इस दौरान उन्होंने छात्रों और फैकल्टी से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को परिवहन एवं छात्रावास सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कॉलेज की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने पर जोर देते हुए मंत्री ने पुराने कैमरों और ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए एक समर्पित संग्रहालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। अधिकारियों को इन उपकरणों की सफाई, सूचीकरण और दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए गए।

Published on:

15 Oct 2025 07:53 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / देश के पहले सिनेमैटोग्राफी पॉलिटेक्निक कॉलेज को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं

