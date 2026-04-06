फसल तैयार, लेकिन बागान से बाजार तक नहीं पहुंच रही कॉफी की खुशबू

कॉफी बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी से 25 मार्च के बीच भारत ने 1,20,874 टन कॉफी का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, लीबिया, मिस्र, कुवैत और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देशों में निर्यात का बड़ा हिस्सा गया है। हालांकि, निर्यात मात्रा में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यूरोप अभी भी सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहां इटली, रूस और जर्मनी प्रमुख खरीदार हैं।