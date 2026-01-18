वन विभाग ने एक शावक को पकड़ा, तीन की तलाश जारी

मामले को गंभीरता से लेते हुए वन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने अधिकारियों को निगरानी और तेज करने तथा बाघिन व शावकों को सुरक्षित पकडकऱ अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों और किसानों से अपील की है कि वे रात के समय बाहर न निकलें और आवश्यकता पडऩे पर ही टॉर्च जैसी पर्याप्त रोशनी के साथ खेतों में जाएं। साथ ही, शावकों के दिखने पर भीड़ जमा न करने और तुरंत वन अधिकारियों को सूचना देने का सहयोग करने को कहा गया है।