नए अपार्टमेंट कानून को तत्काल पेश कर लागू करे सरकार

बीएएफ Bengaluru Apartments Federation के अध्यक्ष सतीश मल्लीया ने मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीएएफ लगभग 3.5 लाख घरों और करीब 15 लाख नागरिकों की ओर से राज्य सरकार से वर्षों से मांग कर रहा है कि 1972 के पुराने कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट को अपडेट किया जाए, क्योंकि पुराने कानून की अस्पष्टता के कारण अपार्टमेंट मालिकों को स्वामित्व, प्रबंधन और प्रशासनिक मामलों में भारी समस्याओं और लगातार मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।