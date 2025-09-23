मंत्री ने किट वितरित कर किया सर्वेक्षण का शुभारंभ

स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सोमवार को शिवमोग्गा जिले में गणनाकर्ताओं (प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों) को किट वितरित कर दूसरे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का शुभारंभ किया।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने गणनाकर्ताओं को किट प्रदान की हैं। प्रत्येक किट में सर्वेक्षण पर एक पुस्तिका, आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घर की दीवार पर चिपकाने के लिए स्टिकर और एक टोपी शामिल है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने सर्वेक्षण की पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षक परिवारों से मिलेंगे और सर्वेक्षण के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करेंगे। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों से सरकार को समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। जरूरत पडऩे पर, सरकार इस प्रक्रिया के संचालन के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल करेगी और आंकड़े एकत्र करने का समय भी बढ़ाएगी।
शिवमोग्गा जिला प्रशासन ने सर्वेक्षण के लिए 4,215 गणनाकार नियुक्त किए हैं, जो जिले के 5,43,925 घरों को कवर करेंगे। प्रत्येक गणनाकार को 150 घरों को कवर करना होगा। सर्वेक्षण सात अक्टूबर को समाप्त होगा।