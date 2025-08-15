85 अमृत सरोवर झीलों पर लहराएगा तिरंगा

इस समारोह में महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिताएं, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर निबंध और कविता प्रतियोगिताएं, पर्यावरण संरक्षण पर नाटक, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिताएं और स्वतंत्रता सेनानियों तथा पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कहानी सुनाने के सत्र आयोजित किए जाएंगे।