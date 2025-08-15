85 अमृत सरोवर झीलों पर लहराएगा तिरंगा

मैसूरु जिला पंचायत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ समारोह के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत विकसित 85 अमृत सरोवर झीलों पर तिरंगा फहराएगा। ‘एक झील, एक संकल्प’ के नारे के तहत जल संरक्षण का संदेश देगा।
मैसूरु जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. युकेश कुमार ने कहा, सरकारी निर्देशों के अनुसार, हमने मैसूरु जिले में मनरेगा के तहत विकसित 85 झीलों पर तिरंगा फहराने की व्यवस्था की है ताकि लोगों में इन जल निकायों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के सदस्य, स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सैनिकों के परिवार के सदस्य, स्थानीय पद्म पुरस्कार विजेता या वरिष्ठ नागरिक तिरंगा फहराएंगे।
इस समारोह में महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिताएं, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर निबंध और कविता प्रतियोगिताएं, पर्यावरण संरक्षण पर नाटक, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिताएं और स्वतंत्रता सेनानियों तथा पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कहानी सुनाने के सत्र आयोजित किए जाएंगे।