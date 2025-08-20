इस बार 48 हजार लोग ही मैसूरु महल में बैठकर देख सकेंगे जंबो सवारी

-आइपीएल भगदड़ के कारण घटी सीटों की संख्या
मैसूरु दशहरा कार्यकारी समिति Mysuru Dasara Executive Committee ने महल परिसर में जंबो सवारी देखने के लिए दर्शकों के लिए सीटों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। आइपीएल IPL में आरसीबी RBC की जीत के जश्न के दौरान चार जून को बेंगलूरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ Chinnaswamy Stadium Stampede के बाद, पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या 11,600 कम होगी।
अधिकारियों के अनुसार, भगदड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या की अध्यक्षता में हुई दशहरा उच्चाधिकार समिति की बैठक में सीटों की संख्या घटाकर 48,000 करने का निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष, जंबो सवारी देखने के लिए 59,600 सीटों की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2023 में, यह संख्या 38,000 थी।
अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष मैसूरु दशहरा Mysuru Dasara 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। बेंगलूरु भगदड़ के बाद पुलिस विभाग की ओर तैयार की गई 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस बार वीवीआइपी और वीआइपी सहित सभी प्रकार के पासों की संख्या कम होगी। पासधारक ही महल में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए 'गोल्ड कार्ड' और टिकट भी खरीदे जा सकते हैं।