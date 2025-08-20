इस बार 48 हजार लोग ही मैसूरु महल में बैठकर देख सकेंगे जंबो सवारी

अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष मैसूरु दशहरा Mysuru Dasara 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। बेंगलूरु भगदड़ के बाद पुलिस विभाग की ओर तैयार की गई 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस बार वीवीआइपी और वीआइपी सहित सभी प्रकार के पासों की संख्या कम होगी। पासधारक ही महल में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए 'गोल्ड कार्ड' और टिकट भी खरीदे जा सकते हैं।