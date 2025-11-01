मैसूरु जिले में बाघ का हमला एक और किसान की मौत

इसके अलावा, 16 अक्टूबर को नुगू वाइल्डलाइफ रेंज के सीमावर्ती इलाके बडगलपुर में एक और बाघ ने किसान मडेगौड़ा (43) पर हमला किया था। बाघ ने उनके चेहरे पर गंभीर चोट पहुंचाई, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी।लगातार हो रहे इन बाघ हमलों से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, और लोग वन विभाग से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।