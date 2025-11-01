मैसूरु जिले में बाघ का हमला एक और किसान की मौत

मैसूरु Mysuru जिले के सरगूर तालुक में शुक्रवार दोपहर लगभग 4 बजे फिर से बाघ के हमले Tiger Attack में एक किसान की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के गृह जिले में यह दो हफ्तों में तीसरा बाघ हमला और एक हफ्ते में दूसरी मौत है।
मृतक की पहचान 53 वर्षीय डोड्डनिंगैया के रूप में हुई है। वे घटना के समय बंडीपुर टाइगर रिजर्व Bandipur Tiger Reserve के हेडियाल वन्यजीव डिवीजन के मोलयूर रेंज के अंतर्गत कूडगी गांव में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे।
वन्यजीव पशुचिकित्सक डॉ. रमेश ने बताया कि यह बाघ उस बाघ से अलग है, जिसने सोमवार को मुल्लूर ग्राम पंचायत के बेन्नेगेर के पास 65 वर्षीय राजशेखर की जान ली थी। वह घटना बीटीआर के नुगू वन क्षेत्र की सीमा पर हुई थी, और उस बाघ को पकडऩे का अभियान अब भी जारी है।
इसके अलावा, 16 अक्टूबर को नुगू वाइल्डलाइफ रेंज के सीमावर्ती इलाके बडगलपुर में एक और बाघ ने किसान मडेगौड़ा (43) पर हमला किया था। बाघ ने उनके चेहरे पर गंभीर चोट पहुंचाई, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी।लगातार हो रहे इन बाघ हमलों से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, और लोग वन विभाग से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
