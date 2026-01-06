कर्नाटक में बाघों की संख्या बढऩे के आसार

मंत्री ने कहा कि बाघ अभयारण्यों के बाहर भी कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। सर्वेक्षण पूरा कर चुके अभयारण्य अपने कैमरे पास के वन्यजीव अभयारण्यों को उपलब्ध कराएंगे। बंडीपुर से कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, बीआरटी से एम.एम. हिल्स और नागरहोले से मडिकेरी तथा मैसूरु क्षेत्रीय वन मंडल को कैमरे दिए जाएंगे। मानव बस्तियों की ओर बाघों की बढ़ती आवाजाही पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि राज्य में बाघों की संख्या बढ़ी है, हालांकि वास्तविक आंकड़े गणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।