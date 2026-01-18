प्रश्नपत्र लीक के बाद प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए नियम सख्त

परीक्षा के दिन सुबह 8.30 बजे संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या वरिष्ठ व्याख्याता नोडल केंद्र से केवल अपने कॉलेज के प्रश्नपत्र प्राप्त करेंगे। किसी भी कॉलेज को पहले दिन सभी विषयों के प्रश्नपत्र अग्रिम रूप से लेने की अनुमति नहीं होगी। प्रश्नपत्रों को एक ही कंप्यूटर और एक ही आईपी एड्रेस से डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित उपनिदेशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।