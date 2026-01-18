प्रश्नपत्र लीक के बाद प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए नियम सख्त

file photo
एसएसएलसी SSLC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले के बाद प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण से जुड़े नियम कड़े कर दिए हैं। विभाग के अनुसार, सीलबंद प्रश्नपत्रों को नोडल केंद्र के सुरक्षित कक्ष में रखा जाएगा, जहां सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे।
परीक्षा के दिन सुबह 8.30 बजे संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या वरिष्ठ व्याख्याता नोडल केंद्र से केवल अपने कॉलेज के प्रश्नपत्र प्राप्त करेंगे। किसी भी कॉलेज को पहले दिन सभी विषयों के प्रश्नपत्र अग्रिम रूप से लेने की अनुमति नहीं होगी। प्रश्नपत्रों को एक ही कंप्यूटर और एक ही आईपी एड्रेस से डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित उपनिदेशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
विभाग ने प्रश्नपत्र छापने के लिए चिन्हित प्रिंटिंग प्रेस तय करने, छपाई के दौरान निजी गतिविधियों पर रोक और सॉफ्ट कॉपी पूरी तरह नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों के लिए मोबाइल फोन Mobile Phone पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नोडल केंद्र या परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र लीक होने पर प्राचार्य, कॉलेज प्रबंधन और छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग