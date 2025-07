पांच दिनों में हाथियों के हमलों में दो की मौत

कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के एन.आर. पुर तालुक के बालेहोन्नूर में पिछले पांच दिनों में हाथियों के हमलों में दो लोगों की मौत Two people died in elephant attacks in five days के विरोध में विभिन्न किसान संघों और निवासियों ने सोमवार को चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान बंद कर लोगों ने हाथियों के आतंक के स्थायी समाधान की मांग की।