करंट लगने से दो जंगली हाथियों की मौत

उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से खानपुर सीमा के गांवों में जंगली हाथियों की मौजूदगी की खबरें थीं। इसके बावजूद वन और हेस्कॉम अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में गांववालों की बैठक बुलाकर बिजली आपूर्ति अस्थाई रूप से बंद की जानी चाहिए और फसलों की सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि कुछ किसानों ने बिजली की लाइन से तार जोड़कर हाथियों को करंट से मार दिया।