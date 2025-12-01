दो वर्षीय बच्ची पूरी रात जंगल किनारे बिताने के बाद सुरक्षित मिली

रविवार सुबह स्थानीय ग्रामीण, ग्राम पंचायत अध्यक्ष कोल्लिरा बोपन्ना और उनके साथी अनिल कलप्पा भी तलाश में शामिल हुए। अनिल ने अपने चार पालतू कुत्तों—ओरियो, ड्यूक, लाला और चुक्की को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया। कुत्तों ने एस्टेट क्षेत्र को बारीकी से सूंघकर जांचा। इस दौरान अचानक ओरियो एस्टेट के ऊंचे स्थान पर जोर-जोर से भौंकने लगा। जब ग्रामीण उस दिशा में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुनन्या एक कॉफी के पौधे के पास सुरक्षित बैठी हुई थी।गोनिकोप्पल पुलिस स्टेशन के प्रभारी प्रदीप कुमार ने माता-पिता और ग्रामीणों को सलाह दी कि छोटे बच्चों को जंगल किनारे वाले क्षेत्रों में अकेला न छोड़ें और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें।