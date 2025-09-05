पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दें विश्वविद्यालय : राज्यपाल

बल्लारी स्थित विजयनगर श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह को गुरुवार को संबोधित कर रहे राज्यपाल थावरचंद गहलोत Thawar Chand Gehlot ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से वेदों, उपनिषदों, आयुर्वेद, योग, दर्शन और विधि के योगदान से ज्ञान का केंद्र रहा है। युवाओं को ज्ञान के इन खजानों पर शोध करके उन्हें वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना चाहिए। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए, उन्होंने कहा, शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्र का निर्माण होता है।