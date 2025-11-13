मूल्य आधारित शिक्षा और व्यक्तित्व विकास समय की मांग

शिक्षाविद् डॉ. बी. पार्वती देवी ने शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक जागरूकता को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉ. मौलाना अबुल कलाम आजाद Dr. Maulana Abul Kalam Azad की जयंती के उपलक्ष्य में बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी (बीसीयू) के नए शैक्षणिक प्रभाग द्वारा 'राष्ट्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की भूमिका' विषय पर आयोजित संगोष्ठी के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रही थीं।
बीसीयू के कुलसचिव ए. नवीन जोसेफ ने छात्रों से आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और मानवता एवं सामाजिक समानता के आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया।