कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे से जल स्रोत दूषित

यादगीर जिले के बडियाल गांव के कडेचुर-बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे के कारण सैकड़ों जलीय जीव-जंतु मर गए हैं और जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय मानदंडों के नियमन और प्रवर्तन की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
कुछ कारखानों द्वारा कथित तौर पर रात में छोड़े गए इस कचरे ने गांव से होकर बहने वाली नदी को प्रदूषित कर दिया है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव-जंतु मर रहे हैं। पानी भी जहरीले पदार्थों से दूषित हो गया है और इसे पीने वाले जानवर भी मर रहे हैं।निवासियों का आरोप है कि अधिकारियों को इस बारे में सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदूषण के कारण इलाके में बदबू फैल गई है और पानी पीने लायक नहीं रहा।
