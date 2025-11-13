कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे से जल स्रोत दूषित

कुछ कारखानों द्वारा कथित तौर पर रात में छोड़े गए इस कचरे ने गांव से होकर बहने वाली नदी को प्रदूषित कर दिया है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव-जंतु मर रहे हैं। पानी भी जहरीले पदार्थों से दूषित हो गया है और इसे पीने वाले जानवर भी मर रहे हैं।निवासियों का आरोप है कि अधिकारियों को इस बारे में सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदूषण के कारण इलाके में बदबू फैल गई है और पानी पीने लायक नहीं रहा।