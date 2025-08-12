चुनाव आयोग नोटिस जारी करने वाला कौन: डीके शिवकुमार

एक महिला के दो बार मतदान के दावों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आयोग की नोटिस से तनिक नहीं डरते।
उन्होंने कहा, चुनाव आयोग नोटिस जारी करने वाला कौन है? नोटिस जारी करने का अधिकार हमारे पास है। उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है, नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। हम इसका कानूनी रूप से जवाब देंगे।
शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के नोटिस से नहीं डरती। आयोग कांग्रेस के उजागर किए गए मुद्दों को ठीक करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में सूचित कर दिया है। उन गलतियों को सुधारना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना उनका कर्तव्य है। नोटिस हमें डराते नहीं हैं। अगर कुछ गलत कहा है तो चुनाव आयोग शिकायत दर्ज करा सकता है। केवल चुनावी धोखाधड़ी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। उन्हें बताया गया है कि धोखाधड़ी हुई है, सबूत खोजने की जिम्मेदारी उनकी है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश को जानकारी दी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी हमें सूचित किया है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। हमने भी कुछ जानकारी मांगी है। राहुल गांधी संविधान और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।
केएन राजण्णा की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी पर उप मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि यह फैसला किस संदर्भ में लिया गया है, इससे सभी वाकिफ हैं। वे इसपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पार्टी हर चीज पर गौर करेगी और फैसला करेगी। उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। सभी को पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करना होगा।