चुनाव आयोग नोटिस जारी करने वाला कौन: डीके शिवकुमार

शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के नोटिस से नहीं डरती। आयोग कांग्रेस के उजागर किए गए मुद्दों को ठीक करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में सूचित कर दिया है। उन गलतियों को सुधारना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना उनका कर्तव्य है। नोटिस हमें डराते नहीं हैं। अगर कुछ गलत कहा है तो चुनाव आयोग शिकायत दर्ज करा सकता है। केवल चुनावी धोखाधड़ी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। उन्हें बताया गया है कि धोखाधड़ी हुई है, सबूत खोजने की जिम्मेदारी उनकी है।