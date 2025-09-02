साक्षरता के मामले में कर्नाटक की महिलाएं पुरुषों से पीछे

तमिलनाडु और केरल जैसे पड़ोसी राज्यों ने बड़े पैमाने पर पुन: नामांकन पहल और राज्यव्यापी साक्षरता मिशनों के माध्यम से, लिंग और साक्षरता दोनों के संदर्भ में इस अंतर को पाटने में कामयाबी हासिल की है। कर्नाटक ने स्कूल छोडऩे वालों की दर को समझने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण जैसे कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन ये कार्यक्रम बिखरे हुए रहे और हर जिले तक समान तीव्रता से नहीं पहुंच पाए।