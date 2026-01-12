ओपिओइड विदड्रॉल से उबरने में योग अत्यंत कारगर

शोध के अनुसार, जिन मरीजों ने दवाओं के साथ-साथ योग का अभ्यास किया, वे औसतन 5 दिनों में विदड्रॉल लक्षणों से उबर गए, जबकि केवल दवाओं पर निर्भर मरीजों को 9 दिन लगे। यानी योग के साथ इलाज करने पर स्वस्थ होने की गति लगभग दोगुनी रही। नींद बेहतर, चिंता और दर्द में कमी अध्ययन में शामिल मरीजों ने बताया कि योग अभ्यास से उनकी नींद में सुधार हुआ, चिंता कम हुई और शारीरिक दर्द भी घटा। इसके अलावा, योग समूह में हृदय गति अधिक स्थिर, तथा शारीरिक और मानसिक लक्षणों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। शोधकर्ताओं के अनुसार, नशा छोड़ने के दौरान शरीर की तनाव प्रतिक्रिया अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसे योग प्रभावी ढंग से शांत करता है।