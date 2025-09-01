Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

युवा पीढ़ी को बोस की विरासत का अनुसरण करना चाहिए : गुंडूराव

मंत्री ने कहा, मंगलूरु बोस पर पुस्तकों के विमोचन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले ही मंगलूरु में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Sep 01, 2025

मेंगलूरु जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने युवा पीढ़ी से भारत की स्वतंत्रता के लिए लडऩे वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस Netaji Subhash Chandra Bose के इतिहास को पढऩे और समझने का आह्वान किया।

उन्होंने मंगलूरु स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज के रवींद्र कला भवन में प्रोफेसर के. ई. राधाकृष्ण द्वारा बोस पर कन्नड़ में अनुवादित तीन पुस्तकों का विमोचन करने के बाद कहा कि बोस ने धर्म और जाति की परवाह किए बिना लोगों को एकजुट करके भारत के लिए संघर्ष किया था। वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र और अखंड रहे। हमें एकजुट रहने के लिए बोस की विरासत का अनुसरण करना चाहिए।

देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही कई ताकतें हैं। हालांकि, हमें बोस की भावना में एकजुट रहना चाहिए।

मंत्री ने कहा, मंगलूरु बोस पर पुस्तकों के विमोचन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले ही मंगलूरु में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। पुस्तकों का कन्नड़ में अनुवाद लोगों को पढऩे में मदद करेगा।

बोस ने कम उम्र में ही भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन्होंने 1921 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। उन्होंने झांसी की रानी नामक एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया था।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 07:43 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / युवा पीढ़ी को बोस की विरासत का अनुसरण करना चाहिए : गुंडूराव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट