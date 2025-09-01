युवा पीढ़ी को बोस की विरासत का अनुसरण करना चाहिए : गुंडूराव

उन्होंने मंगलूरु स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज के रवींद्र कला भवन में प्रोफेसर के. ई. राधाकृष्ण द्वारा बोस पर कन्नड़ में अनुवादित तीन पुस्तकों का विमोचन करने के बाद कहा कि बोस ने धर्म और जाति की परवाह किए बिना लोगों को एकजुट करके भारत के लिए संघर्ष किया था। वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र और अखंड रहे। हमें एकजुट रहने के लिए बोस की विरासत का अनुसरण करना चाहिए।