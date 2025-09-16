Rajasthan Crime : बांसवाड़ा में दूसरे व्यापारी के जिंदा मिलने से अनहोनी की आशंका, हिरासत में पूछताछ, अफसर हैं मौन, क्या है मामला?

8 सितम्बर - दोपहर 1 बजे हर्षित शर्मा को सुरेश सोनी अपने साथ ले गया। सिडॉन कार में निकले और फिर घर नहीं लौटे।

8 सितम्बर शाम -दोनों की लोकेशन गढ़ी, बांसवाड़ा, सुंदनी, गनोड़ा और पालोदा के बीच ट्रेस हुई।

9 सितम्बर - हर्षित के भाई गगन शर्मा ने थाने में नामजद रिपोर्ट देकर सुरेश पर आरोप लगाया।

9 सितम्बर - शाम 5 बजे दोनों को पालोदा पेट्रोल पंप व बाद में पौने आठ बजे पिंडावल घाटी देखा गया।

10 सितम्बर - लसाड़ा पुल के नीचे रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाया।

11 सितम्बर - सुरेश का शव सागवाड़ा क्षेत्र की माही नदी में मिला।

12 सितम्बर - पुल के नीचे पानी में कार मिल गई, जिसे बाहर निकाला।