Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा में दूसरे व्यापारी के जिंदा मिलने से अनहोनी की आशंका, हिरासत में पूछताछ, अफसर हैं मौन, क्या है मामला?

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा जिले के मोटागांव क्षेत्र से करीब 8 दिन पहले लापता व्यापारियों में से एक का शव माही नदी में मिलने के बाद उलझे मामले में नया मोड़ आ गया है। दूसरा व्यापारी जिंदा मिल गया। अब इस प्रकरण में नए सवाल खड़े हो गए हैं। जानें क्या है मामला?

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 16, 2025

Banswara another trader found alive mishap Fear he was questioned in custody but officers are silent what is matter
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा जिले के मोटागांव क्षेत्र से करीब 8 दिन पहले लापता व्यापारियों में से एक का शव माही नदी में मिलने के बाद उलझे मामले में नया मोड़ आ गया है। दूसरे व्यापारी की तलाश में सोमवार को पुलिस को सफलता मिल गई। हालांकि पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि अब तक जिसके साथ अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी, वह सलामत मिलने से प्रकरण में नए सवाल खड़े हो गए हैं।

मोटागांव लापता व्यापारी मामला

गौरतलब है कि गत 8 सितंबर को दोपहर में कार में सवार होकर निकले मोटागांव निवासी किराणा कारोबारी सुरेश पुत्र कन्हैयालाल सोनी और ई-मित्र हर्षित पुत्र पूर्णाशंकर शर्मा लापता हो गए। दूसरे दिन रात तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिलने पर चिंतित हर्षित के भाई गगन शर्मा ने मोटागांव थाने में रिपोर्ट दी। इसमें सुरेश द्वारा जबरन साथ ले जाने और हर्षित के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच और कार्रवाई की गुहार की। उसके बाद पुलिस तलाश में जुटी।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Crime : तलाकशुदा महिला से युवक ने जबरदस्ती बनाए शारीरिक संबंध, आरोपी के माता-पिता ने भी मारा-पीटा, मामला दर्ज
भरतपुर
Bharatpur Crime Young Man Forcefully Physical Relations with a divorced woman Accused Parents also beat him up case registered

पानी में सुरेश की कार मिली, उसमें दोनों के जूते थे

इसी बीच, 11 सितंबर को सागवाड़ा वृत में फलातेड़ गांव के पास माही नदी में सुरेश का शव मिला तो संदेह गहराया गया। शव लाकर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो लसाड़ा पुल से कुछ दूरी पर पानी में सुरेश की कार मिली, लेकिन उसमें सुरेश और हर्षित के जूते ही थे। इससे मामला और गंभीर हो गया। उसके बाद परिजनों के बढ़ते दबाव पर पुलिस की टीमें लगाई गईं।

सूत्रों ने बताया कि मुखबिर तंत्र और तकनीक की मदद से पुलिस को हर्षित के संकेत मिले। इस पर उसे सोमवार को बांसवाड़ा बुलाया गया। सूत्रों ने उसके सरेंडर करने का दावा किया। हालांकि पुलिस ने हर्षित डिटेन होने की पुष्टि नहीं की। इसके पीछे कयास रहा कि तमाम पूछताछ के बाद ही पुलिस मामले का खुलासा करेगी।

यह रहा घटनाक्रम

8 सितम्बर - दोपहर 1 बजे हर्षित शर्मा को सुरेश सोनी अपने साथ ले गया। सिडॉन कार में निकले और फिर घर नहीं लौटे।
8 सितम्बर शाम -दोनों की लोकेशन गढ़ी, बांसवाड़ा, सुंदनी, गनोड़ा और पालोदा के बीच ट्रेस हुई।
9 सितम्बर - हर्षित के भाई गगन शर्मा ने थाने में नामजद रिपोर्ट देकर सुरेश पर आरोप लगाया।
9 सितम्बर - शाम 5 बजे दोनों को पालोदा पेट्रोल पंप व बाद में पौने आठ बजे पिंडावल घाटी देखा गया।
10 सितम्बर - लसाड़ा पुल के नीचे रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाया।
11 सितम्बर - सुरेश का शव सागवाड़ा क्षेत्र की माही नदी में मिला।
12 सितम्बर - पुल के नीचे पानी में कार मिल गई, जिसे बाहर निकाला।

खमेरा थाने ले जाकर की जा रही पूछताछ, पुलिस अधिकारियों ने साधी चुप्पी

मामला मोटागांव थाने का है, लेकिन सीओ महेंद्रकुमार मेघवंशी के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस हर्षित को अनुसंधान के लिए खमेरा थाने ले गई। उससे रात तक पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इस बारे में जानकारी लेने के प्रयास पर देररात तक पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, सीओ मेघवंशी और खमेरा थानाधिकारी रमेशचंद्र सेन तीनों के फोन नो रिप्लाई रहे।

ये भी पढ़ें

जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 नए ओवर ब्रिज, NHAI ने लिया बड़ा फैसला
जयपुर
Jaipur Kishangarh National Highway 9 New Over Bridges will be built NHAI Big Decision

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 01:07 pm

Published on:

16 Sept 2025 01:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Crime : बांसवाड़ा में दूसरे व्यापारी के जिंदा मिलने से अनहोनी की आशंका, हिरासत में पूछताछ, अफसर हैं मौन, क्या है मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.