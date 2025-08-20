Mahi Dam : अच्छी बारिश ने छलकाई खुशियां, राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े माही बांध के खोले चार गेट

2006 में सभी 16 गेट खोले गए (ऐतिहासिक बारिश के दौरान)

9 अगस्त 2016 को भी सभी 16 गेट पूरी क्षमता से खोले गए

2019 में 6 गेट खोले गए 279.45 मी.

22 सितम्बर, 2021 में 16 सभी गेट खुले

2023 में 14 गेट से पानी की निकासी की गई

3 सितम्बर, 2024 को 4 गेट खोले, जलस्तर बढक़र 925,000 क्यूसेक हुआ

4 सितम्बर, 2024 को दो गेट और खोले गए और फिर 8 गेट खोलने पड़े

281.50 मी. जलस्तर होने पर 935,000 क्यूसेक इनफ्लो के कारण 10 गेट खोल दिए

20 अगस्त, 2025 को शाम 7 बजे चार गेट 0.50 मीटर क्षमता से खोले