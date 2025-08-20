Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Mahi Dam : अच्छी बारिश ने छलकाई खुशियां, राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े माही बांध के खोले चार गेट

Mahi Dam Update : राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के चार गेट आधा-आधा मीटर बुधवार शाम 7 बजे खोल दिए गए।

बांसवाड़ा

kamlesh sharma

Aug 20, 2025

Play video
माही बांध के खोले गेट: फोटो पत्रिका

बांसवाड़ा। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के चार गेट आधा-आधा मीटर बुधवार शाम 7 बजे खोल दिए गए। बांध में 26132.36 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि 11838 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध की भराव क्षमता 281.50 मीटर क्षमता के मुकाबले अभी जलस्तर 280.70 बना हुआ है। पिछले वर्ष इसी दिन बांध में 274.30 मीटर पानी था। जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश से बांध लबालब होने से इस बार अगस्त में ही गेट खोल दिए गए।

फैक्ट फाइल

बांध की कुल क्षमता 281.50 मीटर
माही बांध का जलस्तर 280.10 मीटर पहुंचा
77 टीएमसी कुल भराव क्षमता
1972 में तत्कालीन सीएम हरिदेव जोशी की पहल पर बना था
1983 में बनकर तैयार हुआ राजस्थान का यह प्रमुख बांध
11/11/1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया उद्घाटन
41 वर्षों में निर्माण के बाद 27वीं बार गेट खुले
1984 में पहली बार इसके गेट खोलकर पानी छोड़ा गया

जानें कब-कब खुले गेट

2006 में सभी 16 गेट खोले गए (ऐतिहासिक बारिश के दौरान)
9 अगस्त 2016 को भी सभी 16 गेट पूरी क्षमता से खोले गए
2019 में 6 गेट खोले गए 279.45 मी.
22 सितम्बर, 2021 में 16 सभी गेट खुले
2023 में 14 गेट से पानी की निकासी की गई
3 सितम्बर, 2024 को 4 गेट खोले, जलस्तर बढक़र 925,000 क्यूसेक हुआ
4 सितम्बर, 2024 को दो गेट और खोले गए और फिर 8 गेट खोलने पड़े
281.50 मी. जलस्तर होने पर 935,000 क्यूसेक इनफ्लो के कारण 10 गेट खोल दिए
20 अगस्त, 2025 को शाम 7 बजे चार गेट 0.50 मीटर क्षमता से खोले

Updated on:

20 Aug 2025 10:25 pm

Published on:

20 Aug 2025 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Mahi Dam : अच्छी बारिश ने छलकाई खुशियां, राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े माही बांध के खोले चार गेट

