Banswara News: 4 दिन से लापता पति-पत्नी के शव कुएं में मिले, ऐसे चला पता; इलाके में मचा हड़कंप

सूचना पर थाना पुलिस मय जाप्ता तथा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोर मोहन भोई व प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला। दोनों शवों का बांसवाड़ा स्थित चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के भाई शांतिलाल पुत्र हालिया पारगी की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतक मुकेश गुजरात के सूरत शहर में रोजगार करता था। दोनों की शादी 4 साल पहले हुई थी।