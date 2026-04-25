Rajasthan Govt Job Scam: जब भी कोई भर्ती निकली उसमें खेला दांव, हर परीक्षा के लिए फर्जी अंकतालिकाओं का जुगाड़

कमलेश पाटीदार : राउमावि कड़दा, ब्लॉक आनंदपुरी से हटाया है। कमलेश ने कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम एसिस्टेंड भर्ती 2016 में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम जोधपुर की एक विश्वविद्यालय में 2014 में एपीयर होना दर्शा आवेदन किया। साथ ही अध्यापक लेवल द्वितीय 2022 में बीएड की डिग्री 2015 से जगदगुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण होना बताया। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा भर्ती 2022 में डीएलड यूपी से 2018 में होना बताया। वहीं, लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय में 2018, एनटीटी भर्ती 2018, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक 2022, लाइब्रेरियन 2022 में भी अलग-अलग यूनिवसिर्टी से एपीयर होना बताकर आवेदन भरे।