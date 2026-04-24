किसानों के लिए गुड न्यूज, राजस्थान सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बढ़ाई

पूर्व में निकाले गए निर्देशों के अनुसार राजस्थान में गेहूं खरीद का लक्ष्य 20 हजार मीट्रिक टन था। अब गेहूं खरीद की क्षमता बढ़ाकर सरकार ने एजेंसीवार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को प्रदेश में 10.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने, राजफेड को 1.99 लाख मीट्रिक टन, तिलम संघ को 4.02 लाख मीट्रिक टन, नाफेड को 1.38 लाख मीट्रिक टन, एनसीसीएफ को 44 हजार 648 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया है। वहीं राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को 2.29 लाख मीट्रिक टन सहित सभी एजेंसियों को मिलाकर कुल 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है।

