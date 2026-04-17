Rajasthan Government Order : राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीद के लिए जारी की नई गाइडलाइन, भाकिसं ने जताई खुशी

हर साल की तरह इस साल भी राजस्थान में विपणन वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार किसानों से 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदेगी। जिसके लिए किसानों को इस बार 150 रुपए बोनस सहित कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी। इस साल राजस्थान में सर्वाधिक 7 लाख 95 हजार 800 मीट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त है। जिनमें इस बार पहले स्थान पर हनुमानगढ़ जिले से 34.6 फीसदी गेहूं व दूसरे स्थान पर श्रीगंगानगर से 5 लाख 64 हजार 100 एमटी गेहूं खरीद का टारगेट तय हुआ है।