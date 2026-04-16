US Israel-Iran War: युद्ध की आंच सड़कों पर भी: डामर की कीमत दोगुनी, 100 करोड़ की सड़कों का निर्माण ठप

डीजल और डामर के भावों में वृद्धि हुई है। कामों की लागत बढ़ने से अब संवेदकों ने टेंडर हो चुके प्रगतिरत कार्य भी बीच में अधूरे छोड़ दिए है। जब डामरीकृत सड़कों के वर्कऑर्डर जारी हुए, तब ईरान अमरीका युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध ने हालात विपरीत कर दिए। डामर के साथ ही लो डेन्सिटी मिलने वाला एवं अन्य उत्पाद ऑइल (एलडीओ), कन्ज्यूमर पंप से महंगे हो गए, जिससे कार्यों की लागत बढ़ गई है। नुकसान के डर से संवेदकों ने हाथ खींच लिए। अब ठेकेदार युद्ध खत्म होने के इंतजार में हैं, ताकि डामर व डीजल के भावों गिरावट और स्थिरता आए।