प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास

PM Modi, PM Narendra Modi, Narendra modi, Prime Minister, Modi in banswara, Medical college in banswara, Medical college in Rajasthan, Modi in banswara लम्बे अर्से के बाद पूरा होगा सपना, 30 सितम्बर बांसवाड़ा के लिए बन जाएगा यादगार