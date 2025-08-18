राजस्थान: माही बांध छलकने को तैयार, जलस्तर 280.10 मीटर पहुंचा, अगले दो दिन तक बारिश का अलर्ट

बांसवाड़ा। जिले में 15 दिन के ब्रेक के बाद मानसून सक्रिय हुआ तो कुछ हिस्सों में तो अच्छी बारिश पर कुछ में हल्की बूंदाबांदी ही हो कर रह गई। सर्वाधिक बारिश केसरपुरा में 40 एमएम से अधिक हुई। जबकि बांसवाड़ा 30 एमएम, घाटोल 30, भूंगड़ा 14, गढ़ी 21, लोहारिया 27 के साथ ही सल्लोपाट में 18 एमएम बारिश रिकार्ड की गई। इधर, शहर में सुबह से की धूप भी निकली और बादल भी छाए। हवा की गति काफी मंथर हो गई। इससे उमस बढ़ गई। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।