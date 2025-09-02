‘भटके युवाओं को रोको नहीं तो आपकी मौत के बाद अंतिम संस्कार भी नहीं होगा’

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के युवा गलत रास्ते पर भटक रहे हैं और हिंदू धर्म से विमुख होकर अन्य धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे समाज की एकता और संस्कृति पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। रावत ने कहा कि हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी देवी-देवताओं की पूजा करते आए हैं, लेकिन आज कुछ युवा धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग धर्म मानेंगे और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार तक विवाद का कारण बन सकता है।