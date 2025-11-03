Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी में अर्टिगा और ट्रक की सीधी भिड़ंत; 6 की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक; मंजर देख कांप उठे लोग

Barabanki Accident News Hindi: बाराबंकी के देवा क्षेत्र में अर्टिगा और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं।

बाराबंकी

image

Mohd Danish

Nov 03, 2025

barabanki major accident ertiga truck collision 6 dead 2 critical

बाराबंकी में अर्टिगा और ट्रक की सीधी भिड़ंत | AI Generated Image

Barabanki accident ertiga truck collision 6 dead 2 critical: बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया। कुतलूपुर गांव के पास बिना नंबर की अर्टिगा कार और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने की भीषण टक्कर में छह लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी पल भर में मलबे में तब्दील हो गई।

गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म

घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार काफी ज्यादा थी। सामने से आती अर्टिगा कार को देखकर ट्रक ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और पल भर में जोरदार टक्कर हो गई। घटनास्थल पर पड़ी टूटी-फूटी कार और बिखरे पड़े सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि कैसे यह दुर्घटना कुछ ही सेकंड में जानलेवा साबित हो गई। स्थानीय लोग दुर्घटना का दृश्य देखकर दहशत में आ गए।

घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही देवा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस टीम ने गंभीर रूप से घायल दो लोगों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक को कब्जे में लेकर थाना पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मृतकों की पहचान के प्रयास भी कर रही है ताकि परिजनों को सूचित किया जा सके।

Published on:

03 Nov 2025 11:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / बाराबंकी में अर्टिगा और ट्रक की सीधी भिड़ंत; 6 की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक; मंजर देख कांप उठे लोग

