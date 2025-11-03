बाराबंकी में अर्टिगा और ट्रक की सीधी भिड़ंत; 6 की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक; मंजर देख कांप उठे लोग

Barabanki accident ertiga truck collision 6 dead 2 critical: बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया। कुतलूपुर गांव के पास बिना नंबर की अर्टिगा कार और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने की भीषण टक्कर में छह लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी पल भर में मलबे में तब्दील हो गई।