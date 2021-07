गुरु पूर्णिमा दर्शन के लिए मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी, चार की मौत, तीन दर्जन गंभीर

Four devotees dead nearly 36 injured in accident in Barabanki- उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बड़ा हादसा हो गया। गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसे में चार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि करीब तीन दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं।