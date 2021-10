ई-रिक्शा के जरिये शहर की संकरी गलियों में घर-घर से उठेगा कचरा, सांसद ने किया उद्घाटन

Garbage will be picked up from door to door through e-rickshaw- शहर की संकरी गलियों से अब ई-रिक्शा के जरिए कचरा उठाया जाएगा। नगर पालिका ने डोर-टू-डोर कचरा उठाने के लिए ई-रिक्शों की खरीद की है। इसका उद्घाटन आज बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत (Upendra Singh Rawat) ने किया।