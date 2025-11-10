Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

यूपी के युवा IPL स्टार को रिचा पुरोहित की धमकी, परिवार को बदनाम कर दूंगी… महीनों से चल रहा था ब्लैकमेलिंग रैकेट

Barabanki News: यूपी के बाराबंकी के IPL खिलाड़ी विपराज निगम को रिचा पुरोहित नाम की महिला द्वारा इंटरनेशनल नंबरों से लगातार धमकियां मिल रहीं थीं। महिला पैसों की डिमांड कर रही थी और चेतावनी दे रही थी कि मांगें पूरी न होने पर वह आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देगी।

बाराबंकी

Mohd Danish

Nov 10, 2025

यूपी के युवा IPL स्टार को रिचा पुरोहित की धमकी | Image Source - 'Insta' @vipraj_nigam

IPL player vipraj nigam blackmail threat: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले IPL खिलाड़ी विपराज निगम को रिचा पुरोहित नाम की एक महिला लगातार ब्लैकमेल कर रही है। खिलाड़ी को इंटरनेशनल नंबरों से फोन कर महिला ने पैसों की मांग की और धमकी दी कि डिमांड पूरी नहीं की तो वीडियो और फोटो वायरल कर पूरे परिवार को बदनाम कर देगी।

मानसिक तौर पर परेशान हुआ खिलाड़ी

विपराज ने बताया कि महिला उन्हें सितंबर 2025 से ही धमकी दे रही थी। जब उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो उसने अलग-अलग विदेशी नंबरों से धमकी भरे मैसेज और कॉल भेजने शुरू कर दिए। खिलाड़ी ने रविवार शाम नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। विपराज ने कहा कि लगातार दबाव और धमकियों के कारण वे मानसिक तनाव झेल रहे हैं।

FIR में लिखवाई धमकियों की पूरी कहानी

FIR में विपराज निगम ने लिखा कि रिचा पुरोहित ने कई नंबरों से धमकियां भेजीं। महिला ने कहा कि यदि उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह उन्हें गंभीर झूठे मामलों में फंसा देगी और आपत्तिजनक वीडियो-फोटो पब्लिक कर देगी। खिलाड़ी ने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से उन्हें ब्लैकमेल और डराने की कोशिश है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है।

सबूतों की जांच में जुटी पुलिस

नगर कोतवाली के प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि खिलाड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इंटरनेशनल नंबरों, कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। फिलहाल केस को साइबर क्राइम के नजरिये से भी देखा जा रहा है।

IPL में खींची सबकी नजरें

20 साल के विपराज निगम दिल्ली कैपिटल्स की ओर से IPL में खेलते हैं और शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस से पहचान बना चुके हैं। UPT20 में उन्होंने 12 मैचों में 20 विकेट लिए थे और दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। फर्स्ट क्लास और लिस्ट-ए क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि टी-20 में 22.88 की औसत से नौ विकेट झटके।

अंडर-19 में मिला बॉलिंग का मौका

अंडर-16 में बल्लेबाजी का पर्याप्त मौका न मिलने के बाद विपराज का चयन जोनल टीम में नहीं हो पाया, लेकिन अंडर-19 ट्रायल में उनकी गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। UP अंडर-19 में वे बेस्ट बॉलर रहे, जिसके बाद उनका चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ। पिछले साल UP प्रीमियर लीग और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।

10 Nov 2025 03:11 pm

Uttar Pradesh / Barabanki / यूपी के युवा IPL स्टार को रिचा पुरोहित की धमकी, परिवार को बदनाम कर दूंगी… महीनों से चल रहा था ब्लैकमेलिंग रैकेट

