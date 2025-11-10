यूपी के युवा IPL स्टार को रिचा पुरोहित की धमकी, परिवार को बदनाम कर दूंगी… महीनों से चल रहा था ब्लैकमेलिंग रैकेट

FIR में विपराज निगम ने लिखा कि रिचा पुरोहित ने कई नंबरों से धमकियां भेजीं। महिला ने कहा कि यदि उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह उन्हें गंभीर झूठे मामलों में फंसा देगी और आपत्तिजनक वीडियो-फोटो पब्लिक कर देगी। खिलाड़ी ने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से उन्हें ब्लैकमेल और डराने की कोशिश है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है।