अब ये डाक्टर फोन से ही कर देंगे आपकी बीमारी का इलाज, जारी हुए इनके मोबाइल नंबर

बाराबंकी. कोविड-19 को लेकर स्थानीय जनपद में आमजन की विभिन्न बीमारियों के त्वरित उपचार के लिए प्रशासनिक स्तर से आईएमए के डॉक्टरों से सहयोग लिया जा रहा है ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सेवा के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

डीएम ने बनाई कार्य योजना

जिलाधिकारी डा आदर्श सिंह के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों से परामर्श लेने तथा चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। ताकि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने एवं परामर्श के लिए जनपद में आईएमए से जुड़े डॉक्टरों में नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ एवं फिजीशियन आदि की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित डॉक्टर फोन के माध्यम से परामर्श सेवा कराएंगे तथा मरीज की स्थिति के अनुसार उन्हें चिकित्सालय अथवा आवश्यक जांच हेतु भी परामर्श एवं उपचार प्रदान करेंगे।

इन डाक्टरों से करें बात

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बीकेएस चौहान ने बताया कि मरीजों को नाक, कान, गला विशेषज्ञ डा विवेक वर्मा 8173000441 (10:00 am से 12:00 pm तक), डॉ सुधीर वर्मा एमएस जनरल सर्जन 9415048787 (01:00 से 3:00 pm), डॉ संतोष सिंह एमएस आर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग) 9415026189 (11 :00 am से 2:00 pm), डॉ आरके सिंह फिजीशयन 9415377700 (01:00 pm से 3:00 pm), डॉ दीपक श्रीवास्तव एमएस आर्थोपेडिक्स 8400454820 (12:00 से 2:00 pm), डाॅ0 प्रवीन कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ 9453038851 (10:00 am से 04:00 pm), डॉ आलोक वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ 9839503675 (04:00 pm से 05:00 pm), डॉ आरएस गुप्ता फिजीशियन 7080173915 (10:00 am से 08:00 pm), डॉ संदीप बुधवर न्यूरो साइकेट्रिस्ट 9721653738 (06:00 pm से 08:00 pm), डाॅ0क्यू आजमी जनरल सर्जन 8601232840 (11:00 am से 04:00 pm), डाॅ0 एस के जैन जनरल सर्जन 9415075550 (09:00 am से 09:00 pm), डॉ रोहित अग्रवाल आर्थोपेडिक्स 8604530015 (11:00 am से 01:00 pm), डॉ डीबी सिंह ईएनटी 9415742550 (11:00 am से 02:00 pm) को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है।