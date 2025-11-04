वारदात की फिराक में अवैध देशी पिस्टल लेकर घूमते 2 गिरफ्तार

बारां. कोतवाली पुलिस ने रविवार रात गश्त के दौरान दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे सो दो अवैध देशी पिस्टल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आगामी विधानसभा उप चुनाव के मध्यनजर अवैध हथियार, अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा के के खिलाफ जारी ऑपरेशन शस्त्र प्रहार के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन व उपाधीक्षक ओमेन्द्र शेखावत के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान टीम ने दौराने गश्त सांवरिया भोजनालय के समीप संदिग्ध अवस्था में घुमते मिले अरबाज अली (20) नयापुरा बारां के कब्जे से एक देशी पिस्टल बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं, शमशान घाट ईदगाह रोड तालाब की पाल से शाहिद अहमद (24) निवासी श्रमिक कॉलोनी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद कर उसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी चौहान के अलावा एएसआई जगदीश चन्द्र शर्मा, जमनालाल, कैलाश चन्द हैड कांस्टेबल हरीश भाटी, अमरचन्द, पवन कुमार कांस्टेबल फरमान, कन्हैयालाल, महावीर व सुरेश शामिल थे।