बारां

वारदात की फिराक में अवैध देशी पिस्टल लेकर घूमते 2 गिरफ्तार

2 min read

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Nov 04, 2025

शमशान घाट ईदगाह रोड तालाब की पाल से शाहिद अहमद (24) निवासी श्रमिक कॉलोनी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद कर उसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया।

source patrika photo

विधानसभा उप चुनाव को लेकर पुलिस बरत रही अतिरिक्त सतर्कता

बारां. कोतवाली पुलिस ने रविवार रात गश्त के दौरान दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे सो दो अवैध देशी पिस्टल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आगामी विधानसभा उप चुनाव के मध्यनजर अवैध हथियार, अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा के के खिलाफ जारी ऑपरेशन शस्त्र प्रहार के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन व उपाधीक्षक ओमेन्द्र शेखावत के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान टीम ने दौराने गश्त सांवरिया भोजनालय के समीप संदिग्ध अवस्था में घुमते मिले अरबाज अली (20) नयापुरा बारां के कब्जे से एक देशी पिस्टल बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं, शमशान घाट ईदगाह रोड तालाब की पाल से शाहिद अहमद (24) निवासी श्रमिक कॉलोनी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद कर उसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी चौहान के अलावा एएसआई जगदीश चन्द्र शर्मा, जमनालाल, कैलाश चन्द हैड कांस्टेबल हरीश भाटी, अमरचन्द, पवन कुमार कांस्टेबल फरमान, कन्हैयालाल, महावीर व सुरेश शामिल थे।

छबड़ा-बारां में 9 दिन में 5 हथियार जब्त, 5 पकड़े

पुलिस ने नौ दिनों में 5 हथियार जब्त कर एक नाबालिग निरुद्ध समेत 5 जनों को गिरफ्तार किया है। 26 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस ने कुबैरधाम रोड तेल फैक्ट्री क्षेत्र से राहुल उर्फ रैपर ऐरवाल (26) निवासी गांधी कॉलोनी के कब्जे से 1 देशी कट्टा व 1 कारतूस और शाहाबाद रोड स्थित न्यू मोटर मार्केट से 1 नाबालिग के कब्जे से 1 अवैध देशी कट्टा जब्त कर उसे निरूद्ध किया था। इसके अलावा छबड़ा थाना प्रभारी राजेश खटाना की टीम ने सत्यनारायण उर्फ सत्या उर्फ अनिल गुर्जर (22) निवासी श्यामपुरा रिछडी से एक देशी कट्टा व 1 कारतूस जब्त कर उसे गिरफ्तार किया था।

Hindi News / Rajasthan / Baran / वारदात की फिराक में अवैध देशी पिस्टल लेकर घूमते 2 गिरफ्तार

