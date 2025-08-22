अन्ता सीट पर बन सकते हैं 20 नए मतदान केन्द्र

अन्ता विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 2 लाख 26 हजार 227 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख15 हजार 982 पुरुषए1 लाख10 हजार 241 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अन्ता क्षेत्र में फिलहाल 247 मतदान केन्द्र हैं। युक्तिकरण और पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत जिन केन्द्रों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, उन्हें विभाजित कर नए केन्द्र बनाए जाएंगे। क्षेत्र में ऐसे 39 मतदान केन्द्र हैं, जहां मतदाता संख्या 1200 से अधिक है। ऐसे में करीब 15 से 20 नए मतदान केन्द्रों का सृजन इस माह के अंत तक किया जाएगा।