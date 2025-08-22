अन्ता सीट पर बन सकते हैं 20 नए मतदान केन्द्र

सितम्बर के अंत मेें जारी हो सकती है नई मतदाता सूची
बारां. भाजपा से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद अन्ता विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां अगले माह की शुरुआत में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होगा और माह के अंत तक अथवा अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
अन्ता विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 2 लाख 26 हजार 227 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख15 हजार 982 पुरुषए1 लाख10 हजार 241 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अन्ता क्षेत्र में फिलहाल 247 मतदान केन्द्र हैं। युक्तिकरण और पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत जिन केन्द्रों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, उन्हें विभाजित कर नए केन्द्र बनाए जाएंगे। क्षेत्र में ऐसे 39 मतदान केन्द्र हैं, जहां मतदाता संख्या 1200 से अधिक है। ऐसे में करीब 15 से 20 नए मतदान केन्द्रों का सृजन इस माह के अंत तक किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार एकीकृत मसौदा मतदाता सूची सितम्बर के पहले सप्ताह में प्रकाशित होगी। इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दूसरे सप्ताह तक इनका निपटान किया जाएगा और माह के अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
5 राज्यों में उपचुनाव
सूत्रों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशन की तिथि तय कर दी है। हालांकि अभी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।