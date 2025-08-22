Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

अन्ता सीट पर बन सकते हैं 20 नए मतदान केन्द्र

अगले माह की शुरुआत में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होगा और माह के अंत तक अथवा अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा।

बारां

Mukesh Gaur

Aug 22, 2025

अगले माह की शुरुआत में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होगा और माह के अंत तक अथवा अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा।
अगले माह की शुरुआत में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होगा और माह के अंत तक अथवा अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा।

सितम्बर के अंत मेें जारी हो सकती है नई मतदाता सूची

बारां. भाजपा से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद अन्ता विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां अगले माह की शुरुआत में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होगा और माह के अंत तक अथवा अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

अन्ता विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 2 लाख 26 हजार 227 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख15 हजार 982 पुरुषए1 लाख10 हजार 241 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अन्ता क्षेत्र में फिलहाल 247 मतदान केन्द्र हैं। युक्तिकरण और पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत जिन केन्द्रों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, उन्हें विभाजित कर नए केन्द्र बनाए जाएंगे। क्षेत्र में ऐसे 39 मतदान केन्द्र हैं, जहां मतदाता संख्या 1200 से अधिक है। ऐसे में करीब 15 से 20 नए मतदान केन्द्रों का सृजन इस माह के अंत तक किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार एकीकृत मसौदा मतदाता सूची सितम्बर के पहले सप्ताह में प्रकाशित होगी। इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दूसरे सप्ताह तक इनका निपटान किया जाएगा और माह के अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

5 राज्यों में उपचुनाव

सूत्रों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशन की तिथि तय कर दी है। हालांकि अभी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 02:22 pm

Published on:

22 Aug 2025 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अन्ता सीट पर बन सकते हैं 20 नए मतदान केन्द्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.