बारां

Baran: स्मैक तस्करी का भंडाफोड़, पुड़िया बनाकर चलते-फिरते बेचते थे नशा, 3 सप्लायर्स गिरफ्तार

Rajasthan News: बारां में पुलिस ने स्मैक तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 नशा सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी चलते-फिरते स्मैक की पुड़िया और एविल इंजेक्शन बेचकर युवाओं को नशे का आदी बना रहे थे।

बारां

image

Akshita Deora

Jan 15, 2026

Baran-Drug-Trafficking-

नशा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए गिरोह के लोग (फोटो: पत्रिका)

Smack Trafficking Racket Busted: बारां के कोतवाली पुलिस ने बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में स्मैक की पुड़िया और एविल इंजेक्शन बेचकर लोगों को नशे का आदी बनाने वाले गिरोह के काले कारनामे का भंडाफोड़ करते हुए नशे के तीन सप्लायर्स युवकों को गिरफ्तार किया है।

इनके कब्जे से स्मैक की पुड़िया, एविल के इंजेक्शन व सिरिंज जब्त की गई है। फिलहाल आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। यह चलते-फिरते तय ठिकानों पर पहुंचकर स्मैक और गांजा की पुड़िया भी सप्लाई करते थे। मामले की जांच सदर थाना प्रभारी हीरालाल पूनिया कर रहे हैं।

मुखबिरों से मिली पुख्ता सूचना

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन नशा-विनाश के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन व उपाधीक्षक हरिराम सोनी के नेतृत्व में सर्किल क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान को मुखबिरों से सूचना मिली कि शाकिर उर्फ भैया, अनवर हुसैन व हसन एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक की खरीद-फरोख्त करते है तथा स्मैक का आपस में बंटवारा कर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्मैक की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर व स्मैक को एविल इंजेक्शन में मिलाकर बेचते है।

गिरोह के रूप में कर रहे थे अवैध काम

मुखबिर की सूचना पर तलाश करते हुए कोतवाली की टीम ने डोल मेला तालाब की पाल पर स्मैक की पुड़िया और एविल इंजेक्शन, सिरिंज के साथ तालाब पाड़ा निवासी शाकिर उर्फ भैया (38), अमन कॉलोनी माथना रोड निवासी हसन (30) और सब्जी मंडी मर्दान गैब चौक निवासी अनवर हुसैन शाह गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व संगठित गिरोह के अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज जांच शुरू की है।

ये रहे पुलिस टीम में शामिल

पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी चौहान के अलावा हैड कांस्टेबल विनोद कुमार, हरीश भाटी, पवन कुमार विश्नोई, अमरचन्द मीणा, कृष्ण मुरारी व कांस्टेबल जुगल सिंह एवं नरेन्द्र सिंह शामिल थे।

शहर में कई स्मैकची, लोग परेशान

सूत्रों के अनुसार बारां शहर व आसपास के गांव मेें कई युवा स्मैक, गांजा का नशा करने के आदी है। गुपचुप रूप से पकड़े गए तीनों युवकों के अलावा कुछ अन्य भी युवाओं को नशे की पुड़िया बेचकर शौक लगा रहे है तथा लत लगने के बाद पहले कुछ समय तक तो घर परिवार को बर्बाद करते है और फिर परिवार के लोगों के लिए ही बड़ी मुसीबत बन रहे है। बाद में बेरोजगार और फिर नशा करने के लिए शहर में यहां-वहां चोरी की वारदात कर रहे है। इस मामले में व्यापारियों व समाजसेवियों की ओर से भी कई बार पुलिस को सूचित किया जाता है। पिछले कुछ माह में चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए युवकों में से अधिकांश नशे के आदी है।

Updated on:

15 Jan 2026 08:17 am

Published on:

15 Jan 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: स्मैक तस्करी का भंडाफोड़, पुड़िया बनाकर चलते-फिरते बेचते थे नशा, 3 सप्लायर्स गिरफ्तार

बारां

राजस्थान न्यूज़

