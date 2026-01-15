Baran: स्मैक तस्करी का भंडाफोड़, पुड़िया बनाकर चलते-फिरते बेचते थे नशा, 3 सप्लायर्स गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार बारां शहर व आसपास के गांव मेें कई युवा स्मैक, गांजा का नशा करने के आदी है। गुपचुप रूप से पकड़े गए तीनों युवकों के अलावा कुछ अन्य भी युवाओं को नशे की पुड़िया बेचकर शौक लगा रहे है तथा लत लगने के बाद पहले कुछ समय तक तो घर परिवार को बर्बाद करते है और फिर परिवार के लोगों के लिए ही बड़ी मुसीबत बन रहे है। बाद में बेरोजगार और फिर नशा करने के लिए शहर में यहां-वहां चोरी की वारदात कर रहे है। इस मामले में व्यापारियों व समाजसेवियों की ओर से भी कई बार पुलिस को सूचित किया जाता है। पिछले कुछ माह में चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए युवकों में से अधिकांश नशे के आदी है।