बारां में क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक, 29 वर्षीय कांस्टेबल की मौत

मृतक कांस्टेबल जिला पुलिस की क्यूआर टीम का सदस्य था। कोतवाली पुलिस ने बताया कि यहां पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल धनराज सहरिया (29) निवासी नयागांव रामनगर थाना भंवरगढ़ रविवार को रोज की तरह पुलिस लाइन खेल मैदान में जवानों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई तो वह मैदान में ही बैठ गया ओर कुछ देर में अचेत हो गया।