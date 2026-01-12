बारां में क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक, 29 वर्षीय कांस्टेबल की मौत

बारां। जिला पुलिस लाइन में क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक आने से करीब 29 वर्षीय कांस्टेबल युवक की मृत्यु हो गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी समेत अन्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दी। बाद में पुलिस की और से गांव में अंतिम संस्कार के दौरान सम्मान गार्ड देकर अंतिम विदाई दी।
मृतक कांस्टेबल जिला पुलिस की क्यूआर टीम का सदस्य था। कोतवाली पुलिस ने बताया कि यहां पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल धनराज सहरिया (29) निवासी नयागांव रामनगर थाना भंवरगढ़ रविवार को रोज की तरह पुलिस लाइन खेल मैदान में जवानों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई तो वह मैदान में ही बैठ गया ओर कुछ देर में अचेत हो गया।
जवानों ने उसे ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल ले गए। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवा पुलिसकर्मी क्रिकेट खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत की सूचना पर पुलिस लाइन में शोक छा गया। बाद में कुछ पुलिसकर्मी परिजनों के साथ उसके गांव पहुंच कर अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
