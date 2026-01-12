12 जनवरी 2026,

सोमवार

बारां

बारां में क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक, 29 वर्षीय कांस्टेबल की मौत

जिला पुलिस लाइन में क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक आने से करीब 29 वर्षीय कांस्टेबल युवक की मृत्यु हो गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी समेत अन्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दी।

बारां

Jan 12, 2026

बारां। जिला पुलिस लाइन में क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक आने से करीब 29 वर्षीय कांस्टेबल युवक की मृत्यु हो गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी समेत अन्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दी। बाद में पुलिस की और से गांव में अंतिम संस्कार के दौरान सम्मान गार्ड देकर अंतिम विदाई दी।

मृतक कांस्टेबल जिला पुलिस की क्यूआर टीम का सदस्य था। कोतवाली पुलिस ने बताया कि यहां पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल धनराज सहरिया (29) निवासी नयागांव रामनगर थाना भंवरगढ़ रविवार को रोज की तरह पुलिस लाइन खेल मैदान में जवानों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई तो वह मैदान में ही बैठ गया ओर कुछ देर में अचेत हो गया।

जवानों ने उसे ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल ले गए। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवा पुलिसकर्मी क्रिकेट खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत की सूचना पर पुलिस लाइन में शोक छा गया। बाद में कुछ पुलिसकर्मी परिजनों के साथ उसके गांव पहुंच कर अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

पाली: होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत, बेटी से मिलने बाइक पर जा रहा था
पाली
12 Jan 2026 02:02 pm

बारां

राजस्थान न्यूज़

घोष की धुन पर महिला शक्ति ने मिलाई कदमताल

पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए गुजरा, जगह-जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया।
बारां

पहचान और ठिकाना बदल कर 19 साल से फरार हत्या के आरोपी गिरफ्तार

29 अप्रेल 2007 को बालापुरा मेें ओड समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इसमें फरियादी लक्ष्मण ओड निवासी कोलूखेडी थाना जावर जिला झालवाड़ उसके भाइयों के साथ गया था। इसके बाद 1 मई 2007 को मोतीलाल लाश बालापुरा सम्मेलन स्थल के पास खाळ में पडी मिली।
बारां

जिले के लहसुन को शीघ्र मिलेगा जीआई टैग

लहसुन को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने भिजवाए गए प्रस्ताव में कृषि महाविद्यालय बारां, कृषि विश्वविद्यालय कोटा तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर के सहयोग से चेन्नई के ङ्क्षगडी स्थित बौद्धिक संपदा कार्यालय में आर्वेदक समूह उत्पादकों के नाम से प्रस्तुत किया गया है।
बारां

10 बीघा भूमि में अतिक्रमण की नीयत से लगाए गए झाड़ बाड़ को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद केरवालिया में वन भूमि पर बिछाई अवैध पाइपलाइन को तोड़ा गया।

वन विभाग की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के ग्राम गुंदलाई के रक्षित वन खंड अमलावदा में 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई फसल को नष्ट कर वहां से अतिक्रमण हटाया।
बारां

रेलवे सूत्रों का कहना है कि कोहरे के कारण आमतौर पर 110 किमी प्रतिघंटा की गति घटकर 70-80 तक आ जाती है। रेलवे की ओर से देरी की बजाय यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

जिले में पिछले करीब 10 दिनों से शीतलहर और गलन के साथ कोहरा रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। इस कारण टे्रनों को एहतियातन कम रफ्तार से चलाना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है।
बारां
